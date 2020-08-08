«ПСЖ» внес Мбаппе в заявку на четвертьфинал Лиги чемпионов против «Аталанты»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вошел в заявку своей команды для участия в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Аталанты».

🇵🇹 Le groupe du Paris Saint-Germain pour le Portugal — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 8, 2020

21-летний форвард получил травму лодыжки 24 июля в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» и был вынужден пропустить решающий матч Кубка французской лиги против «Лиона» 31 июля.

Напомним, из-за коронавируса все матчи Лиги чемпионов начиная с 1/4 финала будут проходить в Португалии. Каждая стадия турнира будет состоять из одного матча.