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08 августа 13:17
автор: Юрий Нечаев,

«ПСЖ» внес Мбаппе в заявку на четвертьфинал Лиги чемпионов против «Аталанты»

Встреча состоится 12 августа.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вошел в заявку своей команды для участия в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Аталанты».

21-летний форвард получил травму лодыжки 24 июля в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» и был вынужден пропустить решающий матч Кубка французской лиги против «Лиона» 31 июля.

Напомним, из-за коронавируса все матчи Лиги чемпионов начиная с 1/4 финала будут проходить в Португалии. Каждая стадия турнира будет состоять из одного матча.

Встреча «Аталанта» - «ПСЖ» пройдет в Лиссабоне 12 августа. Игра начнется в 22:00 мск.

источник: ФК «ПСЖ»
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