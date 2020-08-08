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08 августа 13:20
автор: Артур Гичунцев,

Гайч – о трансфере в ЦСКА: Надеюсь внести что-то значимое

Форвард был куплен у аргентинского клуба «Сан-Лоренсо».

Новичок ЦСКА Адольфо Гайч дал комментарий клубной пресс-службе после трансфера в московский клуб.

«Я навел справки насчет стартового состава ЦСКА. Могу отметить вратаря Игоря Акинфеева и правого защитника Марио Фернандеса. Считаю, что они, наверное, лидеры команды.

ЦСКА – самый знаменитый клуб в России. Он уже завоевал много титулов, главный из которых – Кубок УЕФА. Поэтому я надеюсь, что внесу что-то значимое в ЦСКА», – сказал аргентинец.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за игрока 8,5 млн евро. Его контракт будет рассчитан на пять лет, а зарплата составит 900 тысяч евро в год.

источник: ПФК ЦСКА
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