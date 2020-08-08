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08 августа 13:41
автор: Юрий Нечаев,

Бубнов прогнозирует победу ЦСКА над «Химками» в первом матче чемпионата России-2020/21

Сегодня будут сыграны две первых встречи РПЛ нового сезона.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал свой прогноз на матч первого тура чемпионата России-2020/21 «Химки» - ЦСКА.

«Химки» неплохо выглядели в финале Кубка России и дадут бой. Но армейцы мастеровитее и поопытнее, у них появился новый форвард. Хотя бы один момент они наверняка реализуют. Прогноз: 0:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, встреча «Химки» - ЦСКА пройдет сегодня на стадионе «Арена Химки». Игра начнется в 16:00 мск.

В прошлом сезоне подмосковный клуб выступал в ФНЛ. По итогам чемпионата, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, «Химки» добились права в этом сезоне играть в РПЛ.

ЦСКА завершил минувший сезон на четвертой строчке в турнирной таблице.

источник: Sportbox.ru
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