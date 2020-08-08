Официально: Лисакович стал игроком «Локомотива»

Нападающий Виталий Лисакович подписал контракт с московским «Локомотивом».

Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает пресс-служба «Локо».

Встречайте ещё одного новичка! 🙌🏻



Виталий Лисакович – в «Локо»! ❤️💚



Контракт с нападающим рассчитан на четыре года ✍🏻



За нашу команду Виталий будет играть под номером 8️⃣8️⃣



Желаем удачи! 🚂 pic.twitter.com/bxux8vTd1V — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 8, 2020

Предыдущим клубом 22-летнего футболиста был солигорский «Шахтер». В нынешнем сезоне Лисакович принял участие в 18 матчах чемпионата Белоруссии, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.