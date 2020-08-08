«Этот клуб будет всегда в моем сердце». Фарфан попрощался с «Локомотивом»

Нападающий Джефферсон Фарфан на сегодняшней открытой тренировке «Локомотива» попрощался с командой и болельщиками.

«Хочу сказать слова благодарности всем — команде, болельщикам, президенту. Желаю успехов «Локомотиву». Этот клуб будет всегда в моем сердце.

Это были восхитительные три с половиной года, их никто не сможет стереть из моей памяти.

Не знаю, останусь ли я в Москве. Сейчас самое главное, что я хочу, — пожелать удачи моим друзьям из «Локомотива», — передает слова Фарфана Sport24.ru.

Напомним, Фарфан присоединился к «Локомотиву» в январе 2017 года. Всего он провел за московский клуб 69 матчей, забил 25 голов и 12 раз ассистировал партнерам.