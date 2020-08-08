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08 августа 14:51
автор: Юрий Нечаев,

«Локомотив» рассчитывает приобрести еще двух-трех футболистов

Сегодня начинается чемпионат России-2020/21.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о трансферных планах клуба.

«Думаю, два-три трансфера нас еще ждут. Возможно, уже на следующей неделе. А так, трансферное окно открыто до 17 октября, все может случиться», — цитирует Кикнадзе Sport24.ru.

Этим летом «Локомотив» уже приобрел защитников Виталия Лысцова и Слободана Райковича, полузащитника Жасура Жалолиддинова и нападающего Виталия Лисаковича. Также из аренды вернулся Федор Смолов.

Новый сезон РПЛ для железнодорожников начнется 11 августа, гостевым матчем против «Рубина».

источник: Sport24.ru
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