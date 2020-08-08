Виталий Лисакович: Очень рад оказаться в «Локомотиве»

Нападающий Виталий Лисакович, подписавший сегодня контракт с «Локомотивом», признался, что в следующем сезоне рассчитывает побороться за победу в чемпионате России.

«Я очень горд носить эту футболку. Теперь это мой новый дом. Очень рад здесь оказаться.

Что я могу отметить в своей игре? Все увидите на поле. Цель на сезон? Чемпионство», — передает слова Лисаковича Sport24.ru.

Напомним, сегодня белорусский нападающий подписал контракт с «Локомотивом» на четыре года.

Предыдущим клубом 22-летнего футболиста был солигорский «Шахтер». В нынешнем сезоне Лисакович принял участие в 18 матчах чемпионата Белоруссии, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.