«Химки» - ЦСКА. Стартовые составы команд

«Химки» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч первого тура чемпионата России-2020/21.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Засеев, Мишуков, Конате, Алиев.
⚽ Стартовый состав на первый матч сезона Тинькофф РПЛ#ХимкиЦСКА pic.twitter.com/Oq9V6dICan— ФК Химки (@fc_khimki) August 8, 2020
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеес, Карпов, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Котин, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Шкурин, Гайч.
Состав армейцев на первый матч сезона! #ХимкиЦСКА pic.twitter.com/E0BZF6Rs0o— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 8, 2020
Встреча пройдет на «Арене Химки» и начнется в 16:00 мск.