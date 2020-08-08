«Тамбов» - «Ростов». Стартовые составы

«Тамбов» и «Ростов» объявили составы на матч первого тура РПЛ.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Килин, Балашов, Костюков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Шляков, Головня, Карасев, Кабахидзе, Обухов, Панченко.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Поярков, Байрамян, Еременко, Глебов, Ковалев, Саплинов, Хасимото, Прошляков, Долгов.

Наш состав на первый матч сезона 20/21 #ТамбовРостов 📝 pic.twitter.com/7Zo01B4Oa1