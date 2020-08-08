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08 августа 17:11
автор: Юрий Нечаев,

«Тамбов» - «Ростов». Стартовые составы

Встреча начнется в 18:30 мск.

«Тамбов» и «Ростов» объявили составы на матч первого тура РПЛ.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Килин, Балашов, Костюков, Карапетян.
Запасные: Чагров, Шляков, Головня, Карасев, Кабахидзе, Обухов, Панченко.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Поярков, Байрамян, Еременко, Глебов, Ковалев, Саплинов, Хасимото, Прошляков, Долгов.

В прошлом сезоне «Тамбов» дважды обыграл ростовчан со счетом 2:1.

источник: «Советский спорт»
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