Гунько - после поражения от ЦСКА: Старт смазанный, но все еще впереди

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в первом туре РПЛ.

«Испытание было тяжелое. Мы понимали, что соперник высокого класса. Гол в раздевалку испортил наши планы. Старт смазанный, но ничего, все еще впереди. Мы планировали создавать моменты, но играют две команды. Одна планирует, другая противостоит», - сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».