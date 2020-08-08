Гунько - после поражения от ЦСКА: Старт смазанный, но все еще впереди

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в первом туре РПЛ.
«Испытание было тяжелое. Мы понимали, что соперник высокого класса. Гол в раздевалку испортил наши планы. Старт смазанный, но ничего, все еще впереди. Мы планировали создавать моменты, но играют две команды. Одна планирует, другая противостоит», - сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, ЦСКА в гостях переиграл «Химки» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 2:0.
Победу красно-синим принесли точные удары Константина Кучаева и Алана Дзагоева в первом тайме.
В следующем туре 14 августа «Химки» сыграют в гостях против «Сочи», а днем позже ЦСКА на своем поле примет «Тамбов».
источник: Телеканал «Матч Премьер»