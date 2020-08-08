Дубль Котова принес «Велесу» победу над «Крыльями Советов», «Текстильщик» обыграл «СКА-Хабаровск»

Московский «Велес» одержал домашнюю победу над «Крыльями Советов». Героем встречи стал защитник хозяев Павел Котов, отметившийся дублем на 11-й и 66-й минутах. Еще один гол забил полузащитник Артем Максименко (47). Соперник ответил точным ударом нападающего Егора Голенкова (82).

Отметим, что во втором тайме самарский клуб получил две красные карточки – с поля были удалены Александр Гацкан и Никита Чернов.

В третьем туре «Велес» проведет в гостях у «Волгаря», а «Крылья Советов» примут у себя «СКА-Хабаровск».

В параллельной игре футболисты «Текстильщика» одержали минимальную победу над «СКА-Хабаровском». Единственный гол на седьмой минуте забил форвард ивановцев Хызыр Аппаев.

Ивановский клуб в следующем туре сыграет дома с «Чайкой», а хабаровчане встретятся в Самаре с «Крыльями».