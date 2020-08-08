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08 августа 18:57
автор: Владислав Корегин,

Дубль Котова принес «Велесу» победу над «Крыльями Советов», «Текстильщик» обыграл «СКА-Хабаровск»

Сегодня, 8 августа, состоялись матчи второго тура Футбольной национальной лиги.

Московский «Велес» одержал домашнюю победу над «Крыльями Советов». Героем встречи стал защитник хозяев Павел Котов, отметившийся дублем на 11-й и 66-й минутах. Еще один гол забил полузащитник Артем Максименко (47). Соперник ответил точным ударом нападающего Егора Голенкова (82).

Отметим, что во втором тайме самарский клуб получил две красные карточки – с поля были удалены Александр Гацкан и Никита Чернов.

В третьем туре «Велес» проведет в гостях у «Волгаря», а «Крылья Советов» примут у себя «СКА-Хабаровск».

В параллельной игре футболисты «Текстильщика» одержали минимальную победу над «СКА-Хабаровском». Единственный гол на седьмой минуте забил форвард ивановцев Хызыр Аппаев.

Ивановский клуб в следующем туре сыграет дома с «Чайкой», а хабаровчане встретятся в Самаре с «Крыльями».

ФНЛ
Второй тур

«Велес» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 3:1 (1:0)
Голы: Котов, 11, 66. Максименко, 47 – Голенков, 82.

«Текстильщик» (Иваново) – «СКА-Хабаровск» – 1:0 (1:0)
Гол: Аппаев, 7.

источник: «Советский спорт»
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