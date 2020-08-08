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08 августа 19:13
автор: Владислав Корегин,

«Интер» оказался в списке претендентов на Миленковича

Центральный защитник «Фиорентины» Никола Миленкович входит в сферу интересов «Интера».

Согласно информации Calcio Mercato, 22-летний серб рассматривается миланским клубом, как вероятное усиление оборонительной линии в летнее трансферное окно. Отмечается, что сделка между командами может составить около 40 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Наполи» и «Милана», однако они не готовы заплатить за него такую сумму.

Миленкович перешел в «Фиорентину» в июле 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 41 матч, в которых он забил пять голов. Его контракт с «фиалками» рассчитан до 30 июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.

источник: Calcio Mercato
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