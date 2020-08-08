«ПСЖ» не оставляет попыток подписать Винисиуса

Как утверждает Marca, парижский клуб запросил информацию по поводу возможного перехода 20-летнего бразильца. Отмечается, что руководство «сливочных» пока не собирается расставаться со своим игроком.

Винисиус перешел в «Реал» в июле 2018 года из «Фламенго» за 45 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 38 матчей, в которых он забил пять голов и отдал четыре ассиста.

Прошлым летом сообщалось, что «ПСЖ» был готов обменять Неймара на Луку Модрича и Винисиуса, однако переговоры между клубами зашли в тупик.