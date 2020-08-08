Александр Гацкан: «Крылья Советов» не должны уступать дебютанту ФНЛ с таким счетом

– От лица всей команды приношу извинения болельщикам за эту игру. Стоит признать, что сегодняшний матч мы провалили. Наша команда не должна уступать дебютанту ФНЛ, тем более с таким счетом.

Персонально хотел бы извиниться за свое удаление. Не сомневаюсь, что в ближайшем домашнем матче «Крылья» будут играть совсем по-другому, – цитирует Гацкана пресс-служба самарцев.

Напомним, что «Велес» победил «Крылья Советов» со счетом 3:1. Героем встречи стал защитник хозяев Павел Котов, отметившийся дублем на 11-й и 66-й минутах. Еще один гол забил полузащитник Артем Максименко (47). Соперник ответил точным ударом нападающего Егора Голенкова (82).

Гацкан был удален с поля на 63-й минуте за вторую желтую карточку.

В следующем туре самарцы сыграют дома со «СКА-Хабаровском».