Валерий Карпин: «Ростову» нужно прибавлять в атаке

– У наших ворот не было большого количества моментов, поэтому в обороне нормально сыграли. В атаке надо прибавлять. В целом хочу поздравить ребят, большое количество времени не выигрывали. Первая игра – был мандраж предсезонный. Много моментов против «Тамбова» особо ни у кого нет. Стандарты надо было лучше использовать, – цитирует Карпина пресс-служба ростовчан.

Валерий Карпин: «Доволен результатом»



Интервью главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после игры с «Тамбовом».https://t.co/42qPSFkVXQ#ТамбовРостов pic.twitter.com/6MBhzjbpZX — Football Club Rostov (@rostovfc) August 8, 2020

Напомним, что «Ростов» одержал гостевую победу над «Тамбовом» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Павел Мамаев (21-я минута).

В следующем туре подопечные Карпина сыграют дома с «Зенитом». Матч пройдет 15 августа.