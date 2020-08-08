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08 августа 21:35
автор: Владислав Корегин,

Валерий Карпин: «Ростову» нужно прибавлять в атаке

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги матча первого тура Российской Премьер-лиги с «Тамбовом» (1:0).

– У наших ворот не было большого количества моментов, поэтому в обороне нормально сыграли. В атаке надо прибавлять. В целом хочу поздравить ребят, большое количество времени не выигрывали. Первая игра – был мандраж предсезонный. Много моментов против «Тамбова» особо ни у кого нет. Стандарты надо было лучше использовать, – цитирует Карпина пресс-служба ростовчан.

Напомним, что «Ростов» одержал гостевую победу над «Тамбовом» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Павел Мамаев (21-я минута).

В следующем туре подопечные Карпина сыграют дома с «Зенитом». Матч пройдет 15 августа.

источник: ФК «Ростов»
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