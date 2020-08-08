Игорь Осинькин: ФНЛ не прощает ошибок – «Велес» наглядно нам это показал

– Игра для нас не сложилась, не получилась. Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. «Велес» в этом достойно себя показал. Мы должны играть лучше и дисциплинированнее. Нельзя допускать эпизодов, которые мы допускали сегодня. Будем наводить игровую дисциплину, – цитирует Осинькина пресс-служба самарцев.

Игорь Осинькин: Игра для нас не сложиласьhttps://t.co/kgJvojrSLK — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) August 8, 2020

Напомним, что «Крылья Советов» в гостях уступили «Велесу» со счетом 1:3. В составе победителей голами отметились Павел Котов (11-я и 66-я минуты) и Артем Максименко (47). Самарский клуб ответил точным ударом нападающего Егора Голенкова (82).

Во втором тайме самарский клуб получил сразу две красные карточки – с поля были удалены Александр Гацкан и Никита Чернов.