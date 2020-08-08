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08 августа 22:17
автор: Владислав Корегин,

Игорь Осинькин: ФНЛ не прощает ошибок – «Велес» наглядно нам это показал

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча второго тура Футбольной национальной лиги с «Велесом» (1:3).

– Игра для нас не сложилась, не получилась. Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. «Велес» в этом достойно себя показал. Мы должны играть лучше и дисциплинированнее. Нельзя допускать эпизодов, которые мы допускали сегодня. Будем наводить игровую дисциплину, – цитирует Осинькина пресс-служба самарцев.

Напомним, что «Крылья Советов» в гостях уступили «Велесу» со счетом 1:3. В составе победителей голами отметились Павел Котов (11-я и 66-я минуты) и Артем Максименко (47). Самарский клуб ответил точным ударом нападающего Егора Голенкова (82).

Во втором тайме самарский клуб получил сразу две красные карточки – с поля были удалены Александр Гацкан и Никита Чернов.

В следующем туре подопечные Осинькина сыграют дома со «СКА-Хабаровском».

источник: ФК «Крылья Советов»
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