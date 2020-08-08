Кенто Хашимото: Очень доволен своим дебютом в РПЛ

– Очень счастлив и доволен дебютом в РПЛ. Ваш часовой пояс очень отличается от привычного для меня уклада в Японии. Но с каждым днем я все больше привыкаю и осваиваюсь в новом для меня окружении. Люблю новые вызовы в жизни, – цитирует Хашимото пресс-служба ростовчан.

Напомним, что 26-летний японец перешел в «Ростов» 7 августа, подписав контракт до конца июня 2024 года. Ранее Кенто выступал за «Токио» – он принял участие в 167 матчах, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. За сборную Японии полузащитник отыграл семь матчей.

«Ростов» одержал гостевую победу над «Тамбовом» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Павел Мамаев (21-я минута).