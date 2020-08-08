Павел Худяков: «Тамбов» не наиграл на поражение

– Мы вкатываемся, очко обязаны были брать, на поражение не наиграли. У нас обновилась команда, игровые связи слабые. Игра была на ничью, кроме момента, когда «Ростов» забил нам с рикошета. Больше опасных моментов я не могу вспомнить, – цитирует Худякова ТАСС.

«Тамбов» минимально уступил «Ростову» (1:0) в первом туре РПЛ сезона-2020/21. Единственный гол на счету полузащитника Павла Мамаева (21-я минута).

В следующем туре подопечные Первушина отправятся в гости к ЦСКА. Матч пройдет 15 августа.