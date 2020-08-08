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08 августа 22:57
автор: Владислав Корегин,

Павел Худяков: «Тамбов» не наиграл на поражение

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков – о поражении «Ростову» (0:1) в матче первого тура Российской Премьер-лиги.

– Мы вкатываемся, очко обязаны были брать, на поражение не наиграли. У нас обновилась команда, игровые связи слабые. Игра была на ничью, кроме момента, когда «Ростов» забил нам с рикошета. Больше опасных моментов я не могу вспомнить, – цитирует Худякова ТАСС.

«Тамбов» минимально уступил «Ростову» (1:0) в первом туре РПЛ сезона-2020/21. Единственный гол на счету полузащитника Павла Мамаева (21-я минута).

В следующем туре подопечные Первушина отправятся в гости к ЦСКА. Матч пройдет 15 августа.

источник: ТАСС
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