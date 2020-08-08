Фабио Паратичи: Мы уверены, что Пирло станет великим тренером

– Назначение Пирло – очень естественный для «Ювентуса» процесс. Он играл в нашем клубе и всегда был на связи со всеми. Андреа был великим игроком, и мы уверены, что он повторит этот путь, но уже в роли тренера, – цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

Сегодня, 8 августа, пресс-служба «Ювентуса» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал Андреа Пирло.

Контракт 41-летнего специалиста с командой рассчитан до 30 июня 2022 года. На этой должности он заменил Маурицио Сарри, покинувший команду после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала – в двухматчевом противостоянии туринцы уступили «Лиону» (0:1, 2:1).