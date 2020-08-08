«Бавария» обыграла «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

В составе победителей голы забили Роберт Левандовски, Иван Перишич и Корентин Толиссо. Соперник ответил точным ударом Тэмми Абрахама.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Англии, победу также одержал немецкий клуб (3:0). Таким образом, «Бавария» по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия) – 4:1 (2:1)

Голы: Левандовски, 10 (с пенальти), 84. Перишич, 24. Толиссо, 76 – Абрахам, 44.

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Зюле, 64), Алаба, Киммих (Одриосола, 71), Дэвис, Алькантара (Толиссо, 71), Горецка, Перишич (Коутиньо, 64), Мюллер, Гнабри (Мартинес), Левандовски.