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08 августа 23:54
автор: Владислав Корегин,

«Бавария» обыграла «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футболисты «Манчестер Сити» на своем поле обыграли «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1.

В составе победителей голы забили Роберт Левандовски, Иван Перишич и Корентин Толиссо. Соперник ответил точным ударом Тэмми Абрахама.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Англии, победу также одержал немецкий клуб (3:0). Таким образом, «Бавария» по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч

«Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия) – 4:1 (2:1)
Голы: Левандовски, 10 (с пенальти), 84. Перишич, 24. Толиссо, 76 – Абрахам, 44.

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Зюле, 64), Алаба, Киммих (Одриосола, 71), Дэвис, Алькантара (Толиссо, 71), Горецка, Перишич (Коутиньо, 64), Мюллер, Гнабри (Мартинес), Левандовски.

«Челси»: Кабальеро, Эмерсон, Зума, Кристенсен, Джеймс, Канте, Баркли, Ковачич, Хадсон-Одои, Маунт, Абрахам (Жиру, 81).

Предупреждения: Кабальеро, 8. Эмерсон, 43.
Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния).

Мюнхен. «Альянц Арена».
Первый матч – 3:0.

источник: «Советский спорт»
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