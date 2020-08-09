«Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, одержав домашнюю победу над «Наполи»

В составе каталонского клуба голами отметились Клеман Лангле (10-я минута), Лионель Месси (23) и Луис Суарес (45+1). Неаполитанцы ответили забитым мячом Лоренцо Инсинье (45+5).

Таким образом, по итогам двух матчей подопечные Кике Сетьена вышли в четвертьфинал турнира – в первой встрече была зафиксирована ничья – 1:1.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия) – 3:1 (3:1)

Голы: Лангле, 10. Месси, 23. Суарес, 45+1 (с пенальти) – Инсинье, 45+5 (с пенальти).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, Де Йонг, Месси, Суарес (Фирпо, 90+2), Гризманн (Мончу, 84).