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09 августа 00:02
автор: Владислав Корегин,

«Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, одержав домашнюю победу над «Наполи»

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» завершился победой каталонцев со счетом 3:1.

В составе каталонского клуба голами отметились Клеман Лангле (10-я минута), Лионель Месси (23) и Луис Суарес (45+1). Неаполитанцы ответили забитым мячом Лоренцо Инсинье (45+5).

Таким образом, по итогам двух матчей подопечные Кике Сетьена вышли в четвертьфинал турнира – в первой встрече была зафиксирована ничья – 1:1.

Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч

«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия) – 3:1 (3:1)
Голы: Лангле, 10. Месси, 23. Суарес, 45+1 (с пенальти) – Инсинье, 45+5 (с пенальти).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, Де Йонг, Месси, Суарес (Фирпо, 90+2), Гризманн (Мончу, 84).

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Демме (Лоботка, 46), Руис (Элмас, 79), Зелинськи (Лозано, 70), Кальехон (Политано, 70), Мертенс, Инсинье (Милик, 79).

Предупреждения: Зелиньски, 60. Суарес, 90+2.
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

Барселона. «Камп Ноу».
Первый матч – 1:1.

источник: «Советский спорт»
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