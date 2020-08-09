Лоренцо Инсинье: Не думаю, что «Барселона» была намного сильнее нас

– Мы разочарованы вылетом из турнира. Могли сыграть чуть лучше в первой половине встречи. Но в целом, команда смотрелась неплохо. «Барселона» имеет в своем составе много креативных игроков. Однако я не думаю, что соперник был намного сильнее нас в чем-то, кроме реализации, – цитирует Инсинье Football Italia.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» завершился победой каталонцев со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Клеман Лангле (10-я минута), Лионель Месси (23) и Луис Суарес (45+1). Неаполитанцы ответили забитым мячом Лоренцо Инсинье (45+5).

Таким образом, по итогам двух матчей подопечные «Барселона» вышла в четвертьфинал турнира – в первой встрече была зафиксирована ничья – 1:1