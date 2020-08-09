Луис Суарес: «Бавария» – один из главных претендентов на победу, но мы также фавориты

– В течение двух недель мы очень серьезно готовились к очень сложному сопернику, в чем мы успели убедиться в первой игре. Четвертьфинал с «Баварией»? Это один из главных претендентов на победу, но мы также фавориты, – цитирует Суареса пресс-служба УЕФА.

В составе каталонского клуба голами отметились Клеман Лангле (10-я минута), Лионель Месси (23) и Луис Суарес (45+1). Неаполитанцы ответили забитым мячом Лоренцо Инсинье (45+5).

Таким образом, по итогам двух матчей подопечные Кике Сетьена вышли в четвертьфинал турнира – в первой встрече была зафиксирована ничья – 1:1

В четвертьфинале «Барселона» сыграет с «Баварией». Матч состоится 14 августа в Лиссабоне.