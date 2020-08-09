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09 августа 01:30
автор: Владислав Корегин,

Фрэнк Лэмпард: Сыграть против такого опытного соперника, как «Бавария» – это хороший урок для нас

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой его команда уступила «Баварии» со счетом 1:4.

– Это хороший урок для нас – сыграть против такого опытного соперника, как «Бавария». Не стоит забывать, что у многих наших игроков это был дебютный сезон в еврокубках. У меня есть действительно хорошие игроки, которые очень много работали в этом сезоне, и мы продолжим эту работу, – цитирует Лэмпарда пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Челси» в гостях уступил «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:4.

В составе победителей голы забили Роберт Левандовски (10-я и 84-я минуты), Иван Перишич (24) и Корентин Толиссо (76). Соперник ответил точным ударом Тэмми Абрахама (44).

В первом матче, который прошел в Англии, победу также одержал немецкий клуб (3:0). Таким образом, «Бавария» по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

источник: UEFA (УЕФА)
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Фрэнк Лэмпард: Сыграть против такого опытного соперника, как «Бавария» – это хороший урок для нас
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой его команда уступила «Баварии» со счетом 1:4.
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