Роналду и Месси поспорят за звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Фрэнк Лэмпард: Сыграть против такого опытного соперника, как «Бавария» – это хороший урок для нас

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой его команда уступила «Баварии» со счетом 1:4.