Роналду и Месси поспорят за звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиге чемпионов.
В списке оказались: форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Баварии» Роберт Левандовски и защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер.
⭐ Кайл Уокер— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 8, 2020
⭐ Криштиану Роналду
⭐ Роберт Левандовски
⭐ Лионель Месси
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Напомним, Роналду забил два мяча французскому «Лиону». Месси поразил ворота «Наполи», Левандовски дважды забил лондонскому «Челси», а Уокер помог «Сити» обыграть «Реал». Точность его передач составила 85%.