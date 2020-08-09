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09 августа 06:58
автор: Артур Гичунцев,

Роналду и Месси поспорят за звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Португалец завершил борьбу за трофей. Его команда не смогла пройти «Лион».

Пресс-служба УЕФА опубликовала список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиге чемпионов.

В списке оказались: форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Баварии» Роберт Левандовски и защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер.

Напомним, Роналду забил два мяча французскому «Лиону». Месси поразил ворота «Наполи», Левандовски дважды забил лондонскому «Челси», а Уокер помог «Сити» обыграть «Реал». Точность его передач составила 85%.

Добавим, что победителя определят путем голосования, которое проходит на сайте УЕФА.

источник: UEFA (УЕФА)
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