Тренер «Баварии»: Будем готовиться к «Барселоне» в обычном режиме

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался перед началом противостояния с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы будем готовиться к «Барселоне» в обычном режиме. Конечно, наша цель – показать себя на 100%. Сделаем все, чтоб добыть положительный результат.

Месси? Мы не фокусируемся на одном игроке. Нам важно знать возможности каждого», – сказал Флик в эфире Sky.

Напомним, в 1/8 финала «Барса» прошла «Наполи», а «Бавария» выбила с соревнований лондонский «Челси».