ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 августа 08:25
автор: Артур Гичунцев,

Маммана – о трансфере в «Сочи»: Постараюсь добиться многого с этим великим клубом

Он был арендован у «Зенита».

Новичок «Сочи» Эмануэль Маммана дал комментарий клубной пресс-службе после своего трансфера.

«Я очень рад находиться здесь, в Сочи. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться, присоединиться к команде, привнести в нее много хорошего. Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Обнимаю всех крепко!» – сказал аргентинец.

В минувшей компании Маммана отыграл четыре матча. Он долгое время лечился от травмы колена.

Добавим, что его контракт с чемпионом России рассчитан до 2021 года.

источник: ФК «Сочи»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Audi анонсировала новый базовый вариант Audi e-tron 2021 годаMercedes-Benz E-Class 2020 модельного года начали собирать в РоссииОстон Урунов – в «Спартаке»Белокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниЮ.Жиркова заподозрили в том, что он не тот, за кого себя выдаетКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьме
Буффон обратился к Пирло после назначения в «Ювентус»: Теперь я должен называть тебя Мистер?
Он сменил у руля команды Маурицио Сарри.
09.08.2020 09:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Давид Сильва договорился о переходе в «Лацио»
С 2010 года испанец выступал за «Манчестер Сити» и покинул команду этим летом.
09.08.2020 08:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Маммана – о трансфере в «Сочи»: Постараюсь добиться многого с этим великим клубом
Он был арендован у «Зенита».
09.08.2020 08:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Акинфеев – о победе ЦСКА над «Химками»: Отличное начало сезона
В составе армейцев по голу забили Алан Дзагоев и Константин Кучаев.
09.08.2020 08:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кавани близок к переходу в «Бенфику»
Ранее сообщалось, что игрок получил предложения от «Атлетико», «Баварии» и «Ювентуса».
09.08.2020 07:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Баварии»: Будем готовиться к «Барселоне» в обычном режиме
Первый матч состоится 14 августа.
09.08.2020 07:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Роналду и Месси поспорят за звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
Португалец завершил борьбу за трофей. Его команда не смогла пройти «Лион».
09.08.2020 06:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Фрэнк Лэмпард: Сыграть против такого опытного соперника, как «Бавария» – это хороший урок для нас
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой его команда уступила «Баварии» со счетом 1:4.
09.08.2020 01:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
Луис Суарес: «Бавария» – один из главных претендентов на победу, но мы также фавориты
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.
09.08.2020 01:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Лоренцо Инсинье: Не думаю, что «Барселона» была намного сильнее нас
Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье – о поражении «Барселоне» (1:3) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
09.08.2020 00:59
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика