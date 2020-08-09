Маммана – о трансфере в «Сочи»: Постараюсь добиться многого с этим великим клубом

Новичок «Сочи» Эмануэль Маммана дал комментарий клубной пресс-службе после своего трансфера.

«Я очень рад находиться здесь, в Сочи. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться, присоединиться к команде, привнести в нее много хорошего. Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Обнимаю всех крепко!» – сказал аргентинец.

В минувшей компании Маммана отыграл четыре матча. Он долгое время лечился от травмы колена.

Добавим, что его контракт с чемпионом России рассчитан до 2021 года.