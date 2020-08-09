Давид Сильва договорился о переходе в «Лацио»

Полузащитник Давид Сильва согласовал контракт с римским «Лацио». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Согласно источнику, 34-летний футболист подпишет контракт, рассчитанный на три сезона, а его зарплата составит три млн евро в год.

Отмечается, что «Лацио» объявит о его трансфере в течение этой недели. Другие детали сделки не уточняются.

Сильва перешел в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии» за 28,75 млн евро. За десять лет в Англии он провел 434 матча, забил 77 голов и отдал 140 результативных передач.