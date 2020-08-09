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09 августа 09:46
автор: Артур Гичунцев,

Буффон обратился к Пирло после назначения в «Ювентус»: Теперь я должен называть тебя Мистер?

Он сменил у руля команды Маурицио Сарри.

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон оставил запись в соцсети после назначения Андреа Пирло главным тренером «старой синьоры».

«Теперь я должен называть тебя Мистер? Удачи в этом новом испытании, Андреа!» – написал голкипер, выложив совместное фото с известным полузащитником.

Напомним, Пирло играл за «Юве» с 2011 по 2015 год. Также в его карьере были «Интер» и «Милан». В 2006 году он помог сборной Италии выиграть чемпионат мира.

источник: «Советский спорт»
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