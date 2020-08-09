Буффон обратился к Пирло после назначения в «Ювентус»: Теперь я должен называть тебя Мистер?

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон оставил запись в соцсети после назначения Андреа Пирло главным тренером «старой синьоры».

«Теперь я должен называть тебя Мистер? Удачи в этом новом испытании, Андреа!» – написал голкипер, выложив совместное фото с известным полузащитником.

Quindi ora devo chiamarti Mister!?!?!



In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea! #CoachPirlo pic.twitter.com/CWHMUoyqR3 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 8, 2020

Напомним, Пирло играл за «Юве» с 2011 по 2015 год. Также в его карьере были «Интер» и «Милан». В 2006 году он помог сборной Италии выиграть чемпионат мира.