Газизов – о назначении спортивного директора: Подождите, я пока справляюсь

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о приглашении нового спортивного директора.

– Подождите еще. Времени совсем мало . Пока я справляюсь. Нагрузка приличная все-таки. Если будет помощник, я не откажусь.

– Сейчас идет какой-то скаутинг людей или вы уже определились с кандидатурой?

– Мы работаем в этом направлении. Не сказать, что вот нам нужен спортивный директор, нет. Пока я тяну. Все узнаете, – сказал функционер в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги».