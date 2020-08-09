Игуаин, Коста и Хедира покинут «Ювентус» по решению Пирло

Новый главный тренер «Ювентус» Андреа Пирло хочет продать сразу трех игроков.

Как сообщает журналист Никола Скира, этим летом команду покинут форвард Гонсало Игуаин, а также полузащитники Сами Хедира и Дуглас Коста.

Отмечается, что итальянец уже попросил руководство организовать трансфер нового нападающего, а также игрока в среднюю линию.

Напомним, Пирло стал тренером «Юве» в субботу, 8 августа. Он сменил на этом посту Маурицио Сарри. Последний был уволен за вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.