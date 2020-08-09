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09 августа 10:50
автор: Артур Гичунцев,

Игуаин, Коста и Хедира покинут «Ювентус» по решению Пирло

Специалист намерен обновить состав.

Новый главный тренер «Ювентус» Андреа Пирло хочет продать сразу трех игроков.

Как сообщает журналист Никола Скира, этим летом команду покинут форвард Гонсало Игуаин, а также полузащитники Сами Хедира и Дуглас Коста.

Отмечается, что итальянец уже попросил руководство организовать трансфер нового нападающего, а также игрока в среднюю линию.

Напомним, Пирло стал тренером «Юве» в субботу, 8 августа. Он сменил на этом посту Маурицио Сарри. Последний был уволен за вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

источник: «Советский спорт»
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Специалист намерен обновить состав.
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