Александр Кокорин: Тедеско – сильный тренер. Он может привести «Спартак» к крутым результатам

Форвард «Спартака» Александр Кокорин оценил профессиональные качества Доменико Тедеско, а также поделился ожиданиями от нового сезона.

«Доменико – очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне.

Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива. И Доменико, и Георгий с этим справились!» – сказал Кокорин клубной пресс-службе.

9 августа «Спартак» сыграет против «Сочи» в первом туре РПЛ. Встреча пройдет на «Открытие Арене» и стартует в 16.00 мск.