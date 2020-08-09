Родченков заявил, что бывший врач «Зенита» связан с государственной допинг-программой

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков обвинил бывшего врача «Зенита» Сергея Пухова в связах с государственной допинг-программой.

«Он контактировал с Валерием Куличенко, который является частью государственной допинг-программы. Пухов прекрасно разбирается в схемах допинга, у него хороший опыт», – приводит слова Родченкова Daily Mail.

В статье также сообщается, что журналисты вышли на связь с пресс-службой «Зенита», чтобы взять комментарий по поводу слов Родченкова, но получили отказ.