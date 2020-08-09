Кокорин – о дебюте за «Спартак»: Очень жду этого момента

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин высказался перед матчем против «Сочи» в первом туре РПЛ.

Отметим, что он играл за черноморский клуб на правах аренды. Позже у него истек контракт с «Зенитом», и он перешел в «Спартак» на бесплатной основе.

«Очень жду этого момента! «Открытие Арена» – один из немногих стадионов в России, который всегда заполнен, и болельщики создают потрясающую атмосферу, помогая футболистам выкладываться чуть больше, чем на сто процентов! Жаль, что сейчас не все красно-белые смогут попасть на матч, но таковы реалии. Жду, когда снимут ограничения, и все болельщики смогут прийти на стадион и поддержать нас!

Чем опасен «Сочи»? Недооценкой. Но если мы будем играть первым номером, атаковать, стараться прессинговать на их половине поля, то все будет хорошо», – сказал нападающий.

Напомним, «Спартак» и «Сочи» сыграют 9 августа. Встреча стартует в 16.00 мск.