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09 августа 12:15
автор: Артур Гичунцев,

Кокорин – о переходе в «Спартак»: Все мои знакомые очень рады за меня

Футболист перебрался в стан красно-белых на правах свободного агента.

Новичок «Спартака» Александр Кокорин рассказал, как в его окружении восприняли новость о переходе в московский клуб.

«Кто первым поздравил меня с переходом в «Спартак»? Ух, кто только не поздравил! Смотри: в телефоне сотни сообщений, все мои знакомые очень рады за меня. Конечно, первыми были родители, моя семья. Я всегда буду благодарен им за поддержку», – сказал Кокорин клубной пресс-службе.

Напомним, 29-летний Кокорин, выступавший за «Зенит», подписал соглашение по схеме «3+1». По информации СМИ, его зарплата составит три млн евро в год.

источник: «Советский спорт»
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