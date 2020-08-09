Кокорин – о переходе в «Спартак»: Все мои знакомые очень рады за меня

Новичок «Спартака» Александр Кокорин рассказал, как в его окружении восприняли новость о переходе в московский клуб.

«Кто первым поздравил меня с переходом в «Спартак»? Ух, кто только не поздравил! Смотри: в телефоне сотни сообщений, все мои знакомые очень рады за меня. Конечно, первыми были родители, моя семья. Я всегда буду благодарен им за поддержку», – сказал Кокорин клубной пресс-службе.

Напомним, 29-летний Кокорин, выступавший за «Зенит», подписал соглашение по схеме «3+1». По информации СМИ, его зарплата составит три млн евро в год.