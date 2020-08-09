«Рома» готова заменить Фонсеку на Почеттино

«Рома» заинтересована в приглашении Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды, сообщает AS.

Отмечается, что руководство римского клуба осталось недовольным результатами командами в минувшем сезоне под руководство Паулу Фонсеки и готовы отправить его в отставку, заменив на 48-летнего аргентинца, в данный момент находящегося без клуба.

Напомним, что Фонсека возглавил «Рому» в июле 2019 года, подписав контракт на два года. В сезоне 2019/2020 команда финишировала на пятом месте в чемпионате Италии, а также завершила свои выступления в Лиге Европы на стадии 1/8 финала, уступив «Севилье» (0:2).