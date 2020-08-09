Леонид Слуцкий: Молодые игроки «Рубина» будут расти быстрее, если их будут поддерживать с трибун

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам казанского клуба перед матчем против «Локомотива» в первом туре РПЛ.

«Дорогие болельщики «Рубина»! Мы играем для вас, и поэтому ваша поддержка нам крайне важна. Мы пытаемся играть в остроатакующий футбол, который нравится болельщикам. У нас сейчас есть большая группа молодых, креативных, очень интересных футболистов, которые будут расти быстрее, если их будут эмоционально сопровождать шум и поддержка с трибун.

Очень важно, чтобы в любые моменты мы оказывались с вами вместе. Тогда неудачи будут короче и менее болезненными. Ждем вас на нашей прекрасной арене. Уверен, что этот год в плане нашего взаимного сотрудничества будет крайне эффективным. До встречи!», – сказал Слуцкий клубной пресс-службе.

Напомним, матч против «Локомотива» казанский клуб проведет на домашней арене. Он состоится 11 августа и стартует в 20.00 мск.