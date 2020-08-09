Максим Осипенко: Не припомню опасных моментов «Тамбова» у наших ворот

– У соперников были какие-то подходы к воротам, но опасных моментов я не припомню. В обороне сыграли нормально, а самое главное – выиграли. Домашняя игра с «Зенитом»? Хочу сказать болельщикам, чтобы приходили на стадион и поддерживали нас! Будем стараться, биться на поле, – цитирует Осипенко пресс-служба ростовчан.

Напомним, что вчера, 8 августа, «Ростов» минимально победил «Тамбов» (1:0) в первом туре РПЛ сезона-2020/21. Единственный гол на 21-й минуте забил полузащитник гостей Павел Мамаев.

Что касается Осипенко, то 26-летний защитник провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

В следующем туре «Ростов» сыграет дома с «Зенитом». Игра состоится 15 августа.