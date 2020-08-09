Полузащитник «Шальке» Маккенни может перейти в «Монако»

Как утверждает L'Equipe, новый главный тренер «монегасков» Нико Ковача является поклонником талантов 21-летнего американца и хотел бы пригласить его в свою команду.

Помимо «Монако», полузащитником интересуется «Ливерпуль».

Маккенни является воспитанником «Шальке». За основную команду он выступает с июля 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 32 матча, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Его контракт с гельзенкирхенцами истекает летом 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.