ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 августа 12:50
автор: Владислав Корегин,

Полузащитник «Шальке» Маккенни может перейти в «Монако»

Центральный полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни входит в сферу интересов «Монако».

Как утверждает L'Equipe, новый главный тренер «монегасков» Нико Ковача является поклонником талантов 21-летнего американца и хотел бы пригласить его в свою команду.

Помимо «Монако», полузащитником интересуется «Ливерпуль».

Маккенни является воспитанником «Шальке». За основную команду он выступает с июля 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 32 матча, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Его контракт с гельзенкирхенцами истекает летом 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

источник: L'Equipe
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
У тульского «Арсенала» появился новый спонсорSamsung анонсировала складной смартфон Galaxy Z Fold2Представлен новый игрой руль Logitech G923 с поддержкой технологии обратной связи TrueForceХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераРумынка, о которой мечтает весь мир
Источник: Грицаенко и Онугха будут выступать за «Тамбов»
Два игрока «Краснодара», а именно центральный защитник Алексей Грицаенко и нападающий Герман Онугха, продолжат карьеру в «Тамбове».
09.08.2020 14:18
Футбол
автор: Владислав Корегин
Де Лигт вернется в строй в ноябре
Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт пропустит около двух-трех месяцев из-за травмы, сообщает Tuttosport.
09.08.2020 14:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент Хвана подтвердил договоренность с «Рубином»
Казанцы перехватили игрока у загребского «Динамо».
09.08.2020 13:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Таулан Джака: «Шахтер» – фаворит на победу в Лиге Европы
Полузащитник «Базеля» Таулан Джака поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы с «Шахтером».
09.08.2020 13:27
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тонали может стать первым трансфером «Ювентуса» под руководством Пирло
Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Tuttosport.
09.08.2020 13:17
Футбол
автор: Владислав Корегин
Юлиан Нагельсман: Симеоне – талантливый тренер, я восхищен его работой
Аргентинец возглавил мадридский клуб летом 2011 года.
09.08.2020 13:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитник «Шальке» Маккенни может перейти в «Монако»
Центральный полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни входит в сферу интересов «Монако».
09.08.2020 12:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
СМИ: «Челси» продаст Рюдигера ради защитника «Брайтона»
Немец выступает за «синих» с 2017 года.
09.08.2020 12:49
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Максим Осипенко: Не припомню опасных моментов «Тамбова» у наших ворот
Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал победу над «Тамбовом» (1:0) в матче первого тура Российской Премьер-лиги.
09.08.2020 12:36
Футбол
автор: Владислав Корегин
Леонид Слуцкий: Молодые игроки «Рубина» будут расти быстрее, если их будут поддерживать с трибун
Специалист высказался перед игрой с «Локомотивом».
09.08.2020 12:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика