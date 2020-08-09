Юлиан Нагельсман: Симеоне – талантливый тренер, я восхищен его работой

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман похвалил наставника «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Атлетико» очень силен в обороне. Нам придется сильно постараться, чтоб создать опасность. Это тяжеловес в мире европейского футбола.

Диего Симеоне проделал феноменальную работу. У него конкретный стиль. Он придерживается своей философии уже не первый год.

Думаю, чтоб работать в таком клубе нужно обладать определенным талантом. Этот человек обладает харизмой. Он имеет настраивать футболистов. Я восхищен», – цитирует Нагельсманна Marca.

Добавим, что матч «РБ Лейпциг» – «Атлетико» состоится 14 августа и стартует в 22.00 мск.