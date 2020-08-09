Тонали может стать первым трансфером «Ювентуса» под руководством Пирло

По информации источника, 20-летнего итальянца хочет видеть лично новый главный тренер туринцев Андреа Пирло. Ради этого трансфера «бьянконери» готовы отказаться от идеи приобрести полузащитника «Челси» Жоржиньо.

Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро. Также игроком продолжают интересоваться «Милан» и «Интер».

Тонали является воспитанником академии «Брешии». В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах, забил один гол и отдал семь ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.