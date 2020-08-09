Бывший пресс-атташе сборной России Казаков: «Герта» предлагает за Урунова пять млн евро

– Про Урунова давно не писали. Якобы «Герта» предлагает пять миллионов. Официальное предложение вроде бы есть. Продавать? Или ждать пока будет десять? – написал Казаков.

Напомним, что 5 августа «Спартак» объявил о трансфере Урунова. Трансфер 19-летнего игрока обошелся в 1,5 миллиона евро. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

Добавим, что хавбек перешел в «Уфу» из ташкентского «Локомотив» в феврале 2020 года за 1 миллион евро. С тех пор он провел за клуб десять матчей и заработал две желтые карточки.