Илья Самошников – о матче с «Локомотивом»: «Рубин» в любом случае будет играть на победу

– «Локомотив» – хорошая команда, мы совсем недавно с ними встречались. Там есть несколько индивидуально сильных футболистов, но мы в любом случае будем играть на победу. Межсезонье получилось коротким, но было много нагрузки. Несколько дней были двухразовые тренировки, но я думаю, мы подойдем в отличном состоянии к первой игре после этого микроцикла, – цитирует Самошникова пресс-служба казанцев.

Напомним, что матч первого тура сезона РПЛ 2020/2021 между «Рубином» и «Локомотив» состоится 11 августа в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.