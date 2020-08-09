«Уфа» – «Краснодар». Стартовые составы

«Уфа» и «Краснодар» объявили составы на матч первого тура РПЛ.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Алиев, Безденежных, Голубев, Карп, Кротов, Агаларов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.
Начинаем стартовый матч сезона #УфаКраснодар в следующем составе 😷 👊🏻 pic.twitter.com/0K3cM2Sytc— ФК УФА (@UfaFc) August 9, 2020
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо, Мартынович, Рамирес, Газинский, Уткин, Олссон, Кабелла, Вандерсон, Берг
Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой.
💣Стартуем в сезоне 20/21 в следующем составе 👇🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 9, 2020
В запасе: Синицын (В), Городов (В), Сорокин, Смольников, Камболов, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой#УфаКраснодар #ВпередБыки pic.twitter.com/nHxzWAKvbX
В прошлом сезоне подопечные Евсеева дважды уступили своему сегодняшнему сопернику – 2:3 дома и 0:2 в гостях.