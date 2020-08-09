«Локомотив» продлил контракт с Магкеевым до 2024 года

Отмечается, что соглашение с полузащитником рассчитано до 2024 года.

– Я стал игроком «Локомотива» в 15 лет. За эти годы накопилось много памятных моментов – дебют в молодежной команде, переход в «Казанку», первая тренировка с основой, Кубок, Суперкубок, матчи Лиги чемпионов. Надеюсь, впереди у нас еще много побед, – цитирует Магкеева пресс-служба «Локомотива».

Отметим, что 21-летний игрок дебютировал в составе железнодорожников в матче 30-го тура РПЛ сезона 2018/2019, выйдя на замену в игре c «Уфой» (1:0). В общей сложности, полузащитник провел за основную команду 13 матчей, заработав четыре желтых карточки.

В первом туре нового сезона РПЛ «Локомотив» сыграет в гостях с «Рубином». Игра состоится 11 августа в 20:00 по московскому времени.