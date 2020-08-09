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09 августа 16:46
автор: Владислав Корегин,

Сергей Овчинников: Чалов не может каждый сезон забивать по 15 голов – ему всего 22 года

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением об игре нападающего команды Федора Чалова.

– Я не считаю, что у него есть какие-то проблемы. На мой взгляд, Федор даже прошлый сезон провел качественно. Он же не может каждый сезон забивать по пятнашке, ему всего 22 года.

Мог ли он выступить лучше? Да, мог. У него был период, когда не реализовывал по три-четыре момента за игру. Но он же их имел! Значит, правильно открывался, находился в правильной позиции. Разучиться забивать он не мог. Значит, вмешивались внешние факторы, – цитирует Овчинникова Sport24.ru.

Чалов является воспитанником академии ЦСКА. В минувшем сезоне 22-летний форвард принял участие в 39 матчах, забил девять голов и отдал девять ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В первом матче нового сезона Российской Премьер-лиги против «Химок» (2:0) Чалов вышел в стартовом составе, но не отметился результативными действиями и был заменен на 64-й минуте.

источник: Sport24.ru
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