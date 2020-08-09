Сергей Овчинников: Васин – потенциально сильный игрок, но травмы не смогли обойти его стороной

– Виктор – очень сильный игрок, потенциально сильный. Еще Дик Адвокат, с которым я поработал в сборной России, оценивал Витю очень высоко. В силу разных обстоятельств, причин так происходит. Я не готов дать оценку, почему. И надо понимать такую вещь, что травмы не обошли его стороной, – цитирует Овчинникова Sport24.ru.

Напомним, что защитник выступает за ЦСКА с января 2011 года. В общей сложности он провел за армейцев 75 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до конца июня 2021-го.

В составе сборной России 31-летний защитник принял участие в 13 играх (2 гола).