Александр Бубнов: В матче «Спартак» – «Сочи» у красно-белых больше шансов на успех

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал свой прогноз на матч первого тура чемпионата России-2020/21 «Спартак» – «Сочи».

– «Спартак» активно проводит трансферную кампанию, в целом неплохо завершил прошлое первенство. Думаю, команда Доменико Тедеско продолжит в том же духе. На мой взгляд, у красно-белых больше шансов на успех. Ставлю на победу «Спартака» 2:0, — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Сочи» состоится сегодня, 9 августа, в Москве. Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.