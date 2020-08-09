«Нижний Новгород» арендовал у «Ахмата» Гащенкова

Отмечается, что 28-летний игрок проведет сезон-2020/2021 в аренде в нижегородском клубе.

Гащенков перешел в «Ахмат» летом 2018 года в статусе свободного агента. Последние полгода полузащитник был арендован «СКА-Хабаровском» – на его счету два матча, в которых он забил один гол.

Ранее игрок выступал за такие клубы, как «Химки», «Амкар», дзержинский «Химик» и «Казанка».