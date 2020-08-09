Роналду может покинуть «Ювентус» и перебраться в «ПСЖ»

Предполагается, что Роналду разочарован отсутствием прогресса в Лиге чемпионов у «Ювентуса» и готов снова попробовать себя в другом клубе, который традиционно боролся в этом турнире.

По информации Football Italia, агент португальца Жорже Мендеш должен встретится с директором «ПСЖ» Леонардо во время турнира «Финал восьми» Лиги чемпионов в Португалии, чтобы обсудить возможные варианты перехода.

При этом отмечается, что ситуация вполне могла измениться после того, как «Ювентус» уволил Маурицио Сарри и назначил на пост главного тренера Андреа Пирло.